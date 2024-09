LA REAZIONE

San Siro, Barbara Berlusconi: "Vicenda umiliante per Milano"

Barbara Berlusconi interviene sulla vicenda stadio dopo il no di Milan e Inter al progetto di ristrutturazione di San Siro proposto da WeBuild. "La vicenda dello stadio è umiliante per una città come Milano simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre precorso i tempi - ha dichiarato all'Ansa l'ex vicepresidente e amministratore delegato del club rossonero che all'epoca provò a realizzare un nuovo impianto di proprietà del Milan nell'area del Portello -. Una commedia all'italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla".

