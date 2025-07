Milan, Tare ammette: "Sorpreso dall'organizzazione societaria". Allegri: "Il rispetto si conquista coi risultati"

Tra un allenamento e una trattativa di mercato, il nuovo Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri sta muovendo i primi passi. Per il direttore sportivo l'approccio con l'ambiente rossonero è del tutto nuovo mentre per l'allenatore si tratta di un ritorno a 11 di distanza dall'addio, in un contesto in ogni caso profondamente rinnovato. "Sono molto sorpreso dall'organizzazione della società - ha ammesso Tare durante un evento con gli sponsor -. Hanno tutti messo sia me che il mister nelle condizioni migliori per lavorare e far sì che il progetto parta come si deve. La strada da fare però è ancora tanta".