Milan, Theo risponde a Leao: "Farò sempre il tifo per te, THEAO"

Dopo tanti gol e assist, uno scudetto e una Supercoppa, la Theao si divide e il prossimo anno la fascia sinistra del Milan sarà orfana del francese, che nelle prossime ore firmerà un contratto dorato con l'Al Hilal di mister Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi Rafa Leao aveva dedicato un toccante post all'ormai ex compagno e amico e Theo ha voluto rispondergli sui social: "Mon frere, non mi dimenticherò mai di quello che abbiamo vissuto insieme e di quello che abbiamo fatto insieme per questa maglia. Ti voglio tanto bene fratello mio... In bocca al lupo per tutto! Farò sempre il tifo per te, THEAO".