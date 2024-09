Milan e Inter avanti insieme ma non a San Siro, Sala: "Per loro non è ristrutturabile"

PARLA IL SINDACO

Il sindaco di Milano Sala ha svelato la risposta delle due società calcistiche: "Non la considerano una ipotesi"

"Dopo lunghe analisi" Inter e Milan "sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del vertice con Inter e Milan sul futuro del Meazza. "La loro proposta è di tornare sull'idea di un nuovo stadio sempre nell'area di San Siro", un progetto di cui si era già parlato nel 2019. I club, ha spiegato Sala, sono arrivati a questo dopo "lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica".

"Ci sono 3 cose che chiedono le squadre e una cosa chiedo io - ha proseguito Sala -: loro chiedono 1 il valore di San Siro e delle aree, 2 capire più in dettaglio il vincolo in ottica di cambio di proprietà dello stadio, abbiamo già fissato un incontro con la Soprintendenza per la settimana prossima, 3 i tempi per diventare proprietari. Io ho chiesto una cosa sola: che quella resti l'unica ipotesi in campo per loro (quindi passo indietro formale su Rozzano e San Donato ndr).

Formalmente però un passo indietro è impossibile: "Oggi non posso chiedere il passo indietro formale su San Donato e Rozzano, quando risponderemo alle loro richieste sarò costretto a chiederlo. Bisogna agire molto rapidamente, io ci metto la faccia ma ci metto la faccia se ho la certezza che non si cambi idea un'altra volta. Credo che ci siano tutte le premesse. L'investimento è molto alto, parliamo di un nuovo stadio, l'acquisto del vecchio e delle aree, è una cifra molto significativa. Le due proprietà sono molto solide e ora lavorano insieme".