Inter e Milan incontrano il sindaco Sala: verso il no a WeBuild

nuovo stadio

I due club, che continuano a lavorare su Rozzano e San Donato, sembrano poco convinti di ristrutturare San Siro

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo









































































© 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Considerati i precedenti e i visti continui colpi di scena è meglio andare coi piedi di piombo per sbilanciarsi definitivamente ma l'incontro che oggi Inter e Milan avranno con Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è sicuramente un passaggio decisivo per la vicenda San Siro. Nerazzurri e rossoneri da tempo lavorano a soluzioni alternative (rispettivamente Rozzano e San Donato) per arrivare ad avere uno stadio di proprietà ma le difficoltà economiche incontrate nei due progetti sembrano aver fatto nuovamente convergere i club sulla condivisione dello stesso impianto di gioco. Il motivo? Abbattere i costi che hanno ormai raggiunto ormai cifre difficili da ammortizzare, con questo scenario la permanenza a San Siro diventa la pista più razionale e Sala oggi si aspetta una risposta definitiva sul progetto di ristrutturazione presentato negli scorsi mesi da Webuild.

Per l'Inter saranno presenti l'ad corporate Antonello e rappresentanti di Oaktree mentre per il Milan ci saranno il presidente Scaroni, l'ad Furlani e consulenti di RedBird. Al meeting ovviamente parteciperà pure WeBuild che ai tempi aveva stimato in 350-400 milioni di euro la spesa per la ristrutturazione ma i club temono che i costi siano saliti fino ad arrivare a costare ben 700 milioni di euro. Per questo motivo, e anche per le tempistiche prospettate (inizio lavori nell'estate 2025 con fine nel 2027), secondo Calcio e Finanza le due società sembrano intenzionate a dire no all'ipotesi ristrutturazione.

E allora? Restano due strade. Non tramonta l'idea di costruire un nuovo stadio accanto a San Siro: paradossalmente l'investimento, anche se più oneroso, sarebbe più vantaggioso in prospettiva perché si tratterebbe di uno stadio ex-novo e non di un adattamento che, per forza di cose, non potrebbe garantire modernità al 100%.

Infine l'ultima opzione. Se è vero che Inter e Milan sembrano voler nuovamente condividere un impianto, non è detto sia quello di San Siro. I due club si sono scambiati i rispettivi progetti con al centro le aree di San Donato e Rozzano anche se l'ipotesi di un addio a Milano è al momento secondaria: si cercherà comunque di restare in città.

