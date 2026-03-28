McKennie illude gli Usa, poi il Belgio dilaga con una cinquina. Segna anche de Ketelaere

28 Mar 2026 - 23:23
© Getty Images

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Clamorosa sconfitta per gli Stati Uniti, allenati dall'argentino Mauricio Pochettino, battuti 5-2 dal Belgio di Rudi Garcia ad Atlanta, a 75 giorni dall'inizio dei Mondiali 2026. Davanti a 67.000 persone in uno degli stadi dei Mondiali, i padroni di casa hanno aperto le marcature con lo juventino McKennie (39'). I belgi hanno poi dilagato con una pioggia di gol: Zeno Debast ha pareggiato (45'), seguito dalle reti di Amadou Onana (53'), de Ketelaere su rigore (59') e una doppietta di Dodi Lukekabio (68' e 82'), prima del gol finale americano di Patrick Agyemang (87').

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