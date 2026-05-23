Torino, D'Aversa: "Contro la Juve possiamo fare la storia"

23 Mag 2026 - 15:14
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"Abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina gloriosa: vogliamo finire mettendo la ciliegina e cancellare tutto ciò che è successo in un'annata nata male, possiamo entrare nella storia perché è da tanto che il Toro non vince un derby": così il tecnico dei granata, Roberto D'Aversa, in vista della stracittadina contro la Juventus. "Avremo i tifosi allo stadio e sarà sold-out, vogliamo renderli orgogliosi di noi - continua in conferenza stampa - e in partite così non conta la classifica: si affrontano una squadra che ha costruito la storia con i trofei (la Juve, ndr), l'altra ha costruito la gloria con la storia (il Toro, ndr)". Il tecnico potrebbe essere all'ultima partita sulla panchina granata: "Non mi interessa del futuro, è importante solo il derby e non D'Aversa - la sua risposta sul tema - e di queste cose ne parleremo dopo la partita: risponderò a tutto, facciamo un terzo tempo. Adesso penso solo a vincere il derby". 

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