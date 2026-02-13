Ricci: "Fa piacere stare lassù in classifica, ma dobbiamo migliorare ancora"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è stato intervistato a Dazn al termine della gara vinta 2-1 sul Pisa: "Modric mi ha passato la palla, poi è arrivato dal nulla, nonostante l’età ha ancora tanta fame di vincere, non molla mai fino alla fine ed è un esempio per tutti noi. L'importanza di Allegri? E’ una grande forza, tante volte anche chi viene chiamato in causa meno si chiude. Non tutti reagiamo allo stesso modo, il mister ci ha detto di stare sempre sul pezzo e di non mollare, questa è una forza che alla fine ti dà sempre qualcosa. Se mi sento un titolare? Sì, bisogna sentirci tutti titolare. Delle volte giochi dall’inizio, a volte entri ma devi essere sempre pronto perché non vestiamo una maglia qualunque e dobbiamo dare più del 100%. Il mister ha sempre portato sul carattere, oggi è stata una partita un po’ brutta ma oggi abbiamo dimostrato di stare bene. Lo scudetto? Sicuramente fa piacere riuscire a stare lassù, con tutte quelle squadre di grande qualità, ma pensiamo a migliorare partita dopo partita. Abbiamo grandi margini, una partita come quella di oggi devi riuscire a chiuderla. Bisogna ancora migliorare tanto”.