Nessun tiro nella prima mezz'ora, Allegri striglia Loftus-Cheeck: "Sta camminando". Poi l'inglese la sblocca

Avvio difficile per il Milan a Pisa. Nella prima mezz'ora la squadra di Allegri ha sbagliato tanto e non ha creato niente, zero tiri in porta, e il tecnico rossonero a bordo campo è una furia, come racconta l bordocampista di Dazn. Nel mirino di Allegri soprattutto Loftus-Cheek, con l'inglese reo di non muoversi in modo adeguato per offrire le giuste soluzioni ai compagni e di essere troppo spesso spalle alla porta: "Sta camminando!".