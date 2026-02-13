Nessun tiro nella prima mezz'ora, Allegri striglia Loftus-Cheeck: "Sta camminando". Poi l'inglese la sblocca

13 Feb 2026 - 21:28
© Getty Images

© Getty Images

Avvio difficile per il Milan a Pisa. Nella prima mezz'ora la squadra di Allegri ha sbagliato tanto e non ha creato niente, zero tiri in porta, e il tecnico rossonero a bordo campo è una furia, come racconta l bordocampista di Dazn. Nel mirino di Allegri soprattutto Loftus-Cheek, con l'inglese reo di non muoversi in modo adeguato per offrire le giuste soluzioni ai compagni e di essere troppo spesso spalle alla porta: "Sta camminando!".

Al 39' poi Athekame mette un crosso perfetto in mezzo e l'inglese sblocca la partita con un colpo di testa: "Una volta, una volta - ha commentato Allegri a caldo rivolto alla panchina - è bastato che entrasse in area una volta per fare gol". 

