Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni

Il kit sarà disponibile in due colorazioni, una bianca e l'altra rossa, ispirate alla fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000. La prima versione è caratterizzata da un tessuto metallico lucido con rifiniture rosse e nere, mentre l'altra ha una finitura lucida con dettagli neri. Entrambe riportano lo slogan “Slam Jam - Chaos is Order - 1899” all'interno del colletto e sulla giacca.