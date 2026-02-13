Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni

© sportmediaset
Anche quest'anno i rossoneri lanceranno un kit in collaborazione con un marchio della moda italiana: ecco le prime anticipazioni
Come ormai da tradizione in queste ultime stagioni, anche quest'anno il Milan lancerà la sua quarta maglia. La data di uscita ancora non è nota, ma con ogni probabilità la divisa dovrebbe essere annunciata già a febbraio.
Come riportano le prime indiscrezioni del sito specializzato Footy Headlines, la quarta maglia sarà prodotta da Puma in collaborazione con Slam Jam, un'istituzione italiana nel mondo dello streetwear e della cultura urban, fondata a Ferrara nel 1989 da Luca Benini.
Il kit sarà disponibile in due colorazioni, una bianca e l'altra rossa, ispirate alla fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000. La prima versione è caratterizzata da un tessuto metallico lucido con rifiniture rosse e nere, mentre l'altra ha una finitura lucida con dettagli neri. Entrambe riportano lo slogan “Slam Jam - Chaos is Order - 1899” all'interno del colletto e sulla giacca.