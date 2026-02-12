Allegri: "Spareggio scudetto con l'Inter? Sì, firmerei, ma l'obiettivo è la Champions. Col Pisa sarà dura"

L'obiettivo stagione è quindi chiarissimo per Allegri: "Vincere non è una cosa normale, ma difficile, lo fa solo una squadra. Siamo partiti per cercare di tornare in Champions League, al momento siamo fra le prime quattro e l'obiettivo resta quello. Potevamo fare meglio in Coppa Italia, quello è il rammarico che possiamo avere. Inter e Napoli sono squadre molto forti, la Juventus sta tornando su e la Roma con Gasperini sta facendo un ottimo lavoro. Restiamo concentrati su quello che dobbiamo fare perché non sarà facile".