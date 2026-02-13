Lazio: Pedro out, per spagnolo distorsione con interessamento legamento caviglia

Nessuna frattura per Pedro, ma un "trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno". È questa la diagnosi degli esami clinici e strumentali ai quali si è sottoposto l'attaccante laziale dopo l'infortunio riportato contro il Bologna in Coppa Italia. Come reso noto dalla Lazio il calciatore "ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero", ma probabilmente salterà, oltre al match con l'Atalanta di domani, anche quelli contro il Cagliari e il Torino puntando il completo recupero per la sfida al Sassuolo.