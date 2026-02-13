Serie A: magia di Modric, il Milan batte 2-1 il Pisa

LE STATISTICHE

Il Milan (53 nel torneo in corso) ha eguagliato il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), come nel 1995/96 (53) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04.

Il Milan (15V, 8N nel torneo in corso) ha eguagliato la sua terza serie più lunga di imbattibilità in una stagione di Serie A (23 match di fila, come tra settembre 1992 e marzo 1993), e dietro solo a una serie di 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34, lunga tutto il torneo 1991/92.

Luka Modric (40 anni e 157 giorni) è il terzo giocatore più anziano a segnare in Serie A dopo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni) e Zlatan Ibrahimovic (41 anni e 166 giorni).

Il Milan (8V, 5N) è una delle due squadre, con il Bayern Monaco, a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso; inoltre i rossoneri sono rimasti senza sconfitte nelle prime 13 partite esterne di Serie A per la prima volta dal 2003/04 (10V, 3N).

Ruben Loftus-Cheek ha segnato per due match di fila per la seconda volta in Serie A, dopo quella del gennaio 2024, contro Udinese e Bologna in quel caso.

Il Milan è la squadra che detiene la serie aperta più lunga di gare senza sconfitte (23 match) nei Big-5 tornei europei in corso.

Zachary Athekame ha partecipato a due gol in Serie A, entrambi contro il Pisa (rete all’andata).

Il Milan ha segnato nove gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

Primo gol di Felipe Loyola in Serie A; quella del nerazzurro è la seconda rete in casa del Pisa contro il Milan nella massima serie, dopo quella di Luca Cecconi nel settembre 1987.

Il Pisa è l’avversario contro cui il Milan vanta il maggior numero di precedenti senza avere mai perso in Serie A: 14 (11V, 3N).

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più rigori in questa Serie A (sette), quello di Niclas Füllkrug è il secondo penalty sbagliato dai rossoneri nel campionato in corso (anche Christian Pulisic vs Juventus ad ottobre).

150ª partita di Fikayo Tomori in Serie A, tutte giocate con il Milan.