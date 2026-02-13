Le pagelle: Modric decide nonostante la stanchezza, Fullkrug rischia di buttare tutto all'aria
Leao per ora non è in condizioni di incidere sul gioco rossonero, Rabiot si fa espellere in maniera abbastanza stupidadi Enzo Palladini
© Getty Images
MILAN
Maignan 6 - Come prevedibile, per lui una serata sufficientemente tranquilla a parte un paio di interventi ordinari intorno alla mezz'ora del primo tempo.
Tomori 6 - Mai davvero minacciata la sua zona dai giocatori del Pisa, fa soprattutto da punto di riferimento per Athekame che seguendo lui capisce quando fermarsi e quando andare.
Gabbia 6 - Abbastanza libero da marcature, trascorre un primo tempo tranquillo, poi commette qualche errore di troppo, per fortuna senza conseguenze.
Pavlovic 6 - Le contingenze della partita lo portano a partecipare più di tutti i difensori centrali alla manovra di costruzione. In queste uscite si fa rispettare e spesso costruisce azioni interessanti. Proprio da una di queste iniziative nasce il rigore che poi Fullkrug sbaglia. A suo carico la mancata chiusura sul gol dell'1-1 di Loyola.
Athekame 6 - Prende abbastanza rapidamente le misure ad Angori, poi inizia a proporsi in fase offensiva e mette un pallone perfetto per l'1-0 di Loftus-Cheek.
Dal 32' st Pulisic sv.
Fofana 5,5 - Serata di scarsa ispirazione e anche s scarso apporto podistico. Ripreso dall'allenatore, rischia di essere sostituito dopo una ventina di minuti. Poi si mette in moto, cercando almeno di cominciare a farsi vedere dai compagni.
Dal 27' st Leao 5 - Continua a non essere nelle condizioni giuste per incidere nel gioco del Milan, avrebbe anche un'occasione favorevole ma ritarda troppo lo stop.
Modric 7 - Un paio di errori iniziali che non fanno parte della sua consuetudine, poi prende in mano la squadra, corre e la fa correre, dirige l'orchestra con i suoi tempi e i suoi modi. Qualche segno di stanchezza nel secondo tempo, ma alla fine, quando è necessario, tira fuori la giocata che decide la partita.
Rabiot 5 - Corre anche per quelli che non corrono, ma quando davanti si trova la muraglia di maglie nere, diventa difficile riuscire a infilarsi con i tempi e i modi giusti. Alla fine si fa espellere in maniera abbastanza assurda per un giocatore della sua esperienza.
Bartesaghi 6 - Un po' più timido del solito, forse perché dalla sua parte c'è il cliente più difficile, Tourè. O forse perché sente accanto a sé un Pavlovic che ha molta voglia di sganciarsi, quindi protegge la zona con saggezza.
Loftus-Cheek 6 - Fa infuriare Allegri per il suo poco movimento iniziale, Svogliato, corre poco, sembra quasi essere altrove con la testa. Poi cambia registro, tenta la via del gol con un tiro da pochi metri e poi sblocca il risultato con un colpo di testa di quelli che solo lui è in grado di mettere in scena.
Dal 27' st Ricci 6,5 - Entra quando la partita è diventata molto complicata, eppure sembra dare qualcosa in più rispetto ai centrocampisti schierati dall'inizio. Davvero pregevole l'assist per il 2-1 di Modric.
Nkunku 5,5 - Molto isolato nelle azioni offensive, si abbassa per dare una mano alla squadra, va a recuperare palloni preziosi, però da solo in mezzo a tanti non può incidere più di tanto.
Dal 1' st Fullkrug 5 - La sua prima giocata sarebbe un bellissimo assist se non toccasse il pallone con un braccio. Poi prende la palla per tirare il rigore che potrebbe valere il 2-0 ma lo calcia fuori.
Dal 45' st De Winter sv.
Allenatore Allegri 6,5 - Tarantolato per la prima mezz'ora abbondante di gioco, fino a quando la sua squadra non è riuscita a sbloccare il risultato. Poi tira il fiato, pur continuando a non essere del tutto soddisfatto. E ha ragione a non essere tranquillo: negli ultimi venti minuti dovrà provarle tutte per raddrizzare la partita.
PISA
Nicolas 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6, Bozhinov 5,5; Tourè 6,5 (41' st Lloris sv), Aebischer 6 (12' st Akinsammiro 6), Loyola 6,5 (47' st Durosimni sv), Tramoni 5 (12' st Iling Junior 6), Angori 6; Moreo 6 (41' st Piccinini sv), Stojilkovic 5,5. Allenatore Hiljemark 6.