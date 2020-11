Pioli ancora non si sbilancia: "Scudetto? I conti si fanno alla fine..."

IL DOPO PARTITA

"Vincere è stato un bel segno, non è stata una gran partita a livello tecnico, ma di carattere. Gara difficile e complicata, che ci siamo giocati fino alla fine". Stefano Pioli parla a caldo, dopo la vittoria di Udine, ma non vuole sentire parlare di scudetto, nonostante la classifica: "Continuiamo a pensare una partita alla volta, i conti si fanno alla fine". Sul sempre più decisivo Ibra aggiunge: "E' un campione ed è stato fondamentale per la crescita della squadra. Tutti lavorano al meglio per crescere e diventare una squadra ancora più ambiziosa. Lui sa che il nostro percorso è all’inizio".

In ogni caso c'è la consapevolezza di guidare una rosa di ottimo livello: "Alleno una squadra forte, con giocatori forti. Siamo all'inizio, l'anno scorso siamo arrivati sesti e il nostro progetto è ancora alle prime fasi. Possiamo provare ad arrivare più in alto possibile in Europa perché siamo ambiziosi e abbiamo le qualità per farlo". Pioli non dimentica i giocatori che partono dalla panchina: "Tonali sta facendo bene, è entrato nel modo giusto. Ha tutto, è intelligente, ha gamba, un passaggio veloce e verticale, deve avere più intensità dal punto di vista mentale e abituarsi al centrocampo a due. E' un ragazzo fantastico, attento, volenteroso e disponibile".