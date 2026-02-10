Nkunku: "Mai pensato di andar via. Ho alzato trofei ovunque sia stato e voglio farlo anche al Milan"

E la gente, dopo l'inizio zoppicante dell'attaccante arrivato in estate per quasi 40 milioni, ha parlato parecchio bollandolo frettolosamente come un "pacco", ma da quando Nkunku si è sbloccato contro il Verona ("Onestamente mi hanno reso molto felice") non si è più fermato e ora vuole conquistare anche i tifosi più scettici: "Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo - ha dichiarato nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport - Ho cercato di restare calmo perché conosco la mia qualità e sapevo che le reti sarebbero arrivate: era solo una questione di tempo e di condizione. Obiettivo di gol? Non parliamo di numeri. Io ho sempre l’obiettivo di sfruttare le occasioni che ho per segnare: se ne ho 10-12, il mio focus è fare 10-12 gol".