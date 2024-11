Morata, attesa per i test con la Spagna: "Se li supera gioca con noi"

Nonostante il protocollo invocato da Paulo Fonseca prima di Cagliari-Milan riguardo le condizioni di Alvaro Morata dopo il trauma cranico ("Non so come ha fatto De la Fuente a convocarlo, mi hanno detto che deve stare fermo dieci giorni"), la punta dei rossoneri ha comunque risposto alla chiamata della propria nazionale. Le Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, affronteranno Danimarca (15 novembre) e Serbia (18 novembre) in due match validi per la Nations League.