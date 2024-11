Morata tranquillizza tutti: "Già a casa, grazie al Milan e per i messaggi". La Spagna lo convoca

A proposito del calendario della Spagna, venerdì 15 novembre i Campioni d'Europa sono attesi dal primo impegno in Nations League: le Furie Rosse sfideranno la Danimarca a domicilio. Tre giorni più tardi poi, Spagna-Svizzera. In occasione dell'ultima sosta, Morata ha disputato entrambe le gare in programma al cospetto di Danimarca e Serbia. Contro quest'ultima in particolare, l'ex Juve e Chelsea è andato in gol sbagliando anche un rigore.