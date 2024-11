Morata e il protocollo della discordia: la punta risponderà alla convocazione della Spagna

Alvaro Morata risponderà regolarmente alla chiamata della Spagna per i prossimi due match in programma con Danimarca e Svizzera. Nonostante le dure parole di Fonseca a seguito del trauma cranico di cui è stato vittima lo spagnolo "Non so come possa aver fatto De La Fuente a convocarlo, c'è un protocollo e mi hanno detto che deve stare fermo dieci giorni", l'ex Real Madrid si unirà quindi alle Furie Rosse in occasione della sosta di campionato.