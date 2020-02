Milan, Van Basten: "Nel 1990 il Napoli ci rubò lo scudetto, una porcheria"

MILAN

Il 1989-90 fu l'anno della seconda fatal Verona per il Milan che perse lo scudetto alla penultima giornata aprendo la strada al titolo del Napoli. Ma, secondo Marco van Basten, i motivi di quel clamoroso sorpasso sono anche da cercare altrove: "Sanno tutti che ci hanno rubato quello scudetto ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Prima la sceneggiata di Bergamo, con la moneta in testa ad Alemao e il massaggiatore del Napoli che gli dice di simulare un trauma. Poi la nostra sconfitta a Verona".

L'ex fuoriclasse olandese si riferisce al caso della 31.a giornata di Serie A, con gli azzurri che vinsero a tavolino contro l'Atalanta proprio per una monetina lanciata dagli spalti verso Alemao mentre il Milan fu bloccato sul pari dal Bologna facendosi agganciare in vetta. Poi il sorpasso la giornata successiva con il ko milanista a Verona e il successo napoletano sul Bologna. I risultati dell'ultima giornata poi non cambiarono più la classifica: Milan-Bari 4-0 e Napoli-Lazio 1-0.

Nell'intervista a Sette, Van Basten è molto duro riferendosi anche al ko in veneto: "Un'imboscata, l'arbitro Lo Bello fece di tutto per farci perdere e arbitrò in maniera scandalosa. Un lavoro fatto bene dal sistema del calcio italiano, da chi aveva interesse a mandare due squadre in Coppa Campioni (ai tempi solo la prima classifica si qualificava alla coppa, ndr). Tutti sapevamo che eravamo i favoriti per rivincerla, aggiungere un'altra squadra conveniva a tutti. Fu una vera porcheria che ancora oggi mi brucia".