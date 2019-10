Milan, tifosi stufi: spunta l'hashtag #SusoOut

NUOVO BERSAGLIO

Il 2-2 beffa contro il Lecce ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi del Milan, che hanno sfogato nuovamente la loro rabbia sui social. Dopo l'attacco dei giorni scorsi alla società per la scelta di Pioli (#PioliOut), su Twitter tra i supporter rossoneri è diventato subito virale l'hashtag #SusoOut. Una dura presa di posizione contro l'esterno spagnolo, accusato di scarso rendimento e di non aver marcato Calderoni sul gol del pareggio al 92' a San Siro. Milan, Suso nel mirino dei tifosi

Numeri alla mano, del resto, il nuovo bersaglio dei tifosi del Milan non ha certo brillato in questo avvio di stagione. Stando alle statistiche, Suso è infatti il rossonero che ha sbagliato più dribbling (11), quello che ha perso più palloni (32) e vinto meno tackles (2/7) nelle prime 8 giornate di campionato. Dati impietosi, che spiegano la rabbia dei supporter nei confronti dello spagnolo, a cui viene imputato anche uno scarso impegno in campo. Come dimostrerebbe l'atteggiamento sul gol che è costato il 2-2 nel recupero contro il Lecce. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per il tifosi del Milan Suso è "fuori"!.

