Serie A: Milan-Lecce 2-2, Calderoni rovina la prima di Pioli

MILAN-LECCE 2-2

di

ANDREA GHISLANDI

Comincia con un pareggio amaro l'avventura d Stefano Pioli sulla panchina rossonera. A San Siro il Milan non va oltre il 2-2 contro il Lecce e viene gelato al 92' da una botta di Calderoni. Diavolo avanti al 20' con Calhanoglu, il migliore in campo. Nella ripresa i salentini trovano il pari con Babacar, lesto a insaccare dopo essersi fatto parare il rigore da Donnarumma (62'). All'81' Piatek si sblocca su azione, prima della beffa finale. Calderoni rovina la prima di Pioli





















































































































































































LA PARTITA

La cura Pioli funziona nel gioco ma non ancora nel risultato. A rovinargli la prima sulla panchina rossonera e il compleanno ci ha pensato un siluro di Calderoni in pieno recupero, tanto bello quanto beffardo per il popolo rossonero che pregustava un successo tutto sommato meritato soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo. E' proprio dai primi 45' che il nuovo Milan deve ripartire quando, trascinato da un Calhanoglu in serata super, ha creato tantissime occasioni e ha mostrato trame di gioco davvero interessanti, con i continui inserimenti centrali dei centrocampisti, il continuo martellamento di Theo Hernandez sulla fascia sinistra e la velocità di Leao, preferito a Piatek dall'inizio. L'unica pecca di Romagnoli e compagni è stata quella di non chiudere la gara contro un Lecce davvero irriconoscibile e che faceva fatica a mettere insieme due passaggi di fila.

Nella ripresa Liverani azzecca il cambio, lasciando negli spogliatoi lo spento Falco per inserire Farias. Il brasiliano ha dato grande vivacità, anche se i salentini sono tornati in partita grazie a un'ingenuità di Conti, che ha intercettato con un braccio un cross del neo-entrato. Babacar si fa ipnotizzare da Donnarumma, ma è il più lesto sulla ribattuta. Gli ospiti sembrano più in palla a livello fisico e tra i rossoneri è il solo Calhanoglu ad accendere la luce. Pioli si gioca la carta Piatek e il polacco torna al gol su azione dopo 5 mesi grazie a un'invenzione del turco, approfittando della momentanea inferiorità numerica del Lecce per l'uscita di Babacar per crampi. E quando il risultato sembra ormai essere in cassaforte, ecco la magia di Calderoni: Suso non accorcia e il terzino trova il gol della vita. Il Diavolo rimane all'Inferno e domenica all'Olimpico contro la Roma è vietato fare altri passi falsi perché la classifica piange sempre più.

LE PAGELLE

Calhanoglu 8 - Tra i più criticati per il brutto inizio di stagione del Milan, il turco risponde alle critiche con una prova super. Oltre al gol, anche un palo direttamente da calcio d'angolo, l'assist per Piatek e tantissime giocate di qualità.

Piatek 6,5 - Pioli gli preferisce Leao dall'inizio, il polacco gioca mezzo tempo e finalmente si sblocca su azione dopo 5 lunghissimi mesi. Cena pagata a Calhanoglu.

Conti 5 - Spinge poco sulla sua fascia e ha sulla coscienza il rigore che rimette in gara il Lecce. Fatica a ritrovarsi.

Farias 7 - Liverani lo inserisce dopo l'intervallo e il brasiliano cambia il volto alla squadra. Dal suo piede il cross che Conti intercetta con un braccio, ma tante altre belle iniziative

Calderoni 7 - Male nel primo tempo come tutta la squadra, cresce nella ripresa e nel recupero trova il gol della vita.

Falco 5 - Qualche settimana fa contro l'Inter fece un figurone, mentre stasera è davvero abulico e fa perdere ripetutamente la pazienza a Liverani che all'intervallo lo lascia negli spogliatoi.

IL TABELLINO

MILAN-LECCE 2-2

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 6,5; Conti 5, Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 7; Paquetà 5,5 (22' st Krunic 6), Biglia 6, Kessie 6 (35' st Rebic sv); Suso 5,5, Leao 6,5 (22' st Piatek 6,5), Calhanoglu 8. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Bennacer, Borini, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Brescianini. All.: Pioli 6,5

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Meccariello 5,5, Lucioni 6, Rossettini 5, Calderoni 7; Tabanelli 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (19' st Petriccione 6); Mancosu 6; Falco 5 (1' st Farias 7), Babacar 6 (37' st Lapadula sv). A disp.: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Shakhov, La Mantia, Rispoli, Lo Faso, Dell'Orco. All.: Liverani 6

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 20' Calhanoglu (M), 17' st Babacar (L), 36' st Piatek (M), 47' st Calderoni (L)

Ammoniti: Majer (L), Rossettini (L), Biglia (M)

Espulsi: Al 34' st l'allenatore del Lecce Liverani

Note: Al 17' st Donnarumma respinge un rigore di Babacar

LE STATISTICHE

• 10 punti nelle prime otto partite di campionato per il Milan, che non fa peggio dalla stagione 2012/13, terminata però in terza posizione.

• Il Milan ha perso cinque punti da posizione di vantaggio in questo campionato, meno solamente del Brescia (sei).

• Il Milan ha segnato due gol su azione stasera, tanti quanti in tutto il resto del campionato.

• L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha segnato stasera il suo primo gol da subentrato in Serie A.

• Il Milan ha tentato sei conclusioni nei primi 15 minuti di gioco; in tutto il resto del campionato, nei primi 15 minuti, i rossoneri contavano otto conclusioni totali.

• Entrambi i gol del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu in questo campionato sono arrivati contro squadre neopromosse (Lecce e Brescia).

• Il Milan ha tentato 12 conclusioni nel primo tempo, il massimo in una prima frazione per i rossoneri in questo campionato.

• Nessuna squadra ha concesso più rigori del Milan in questo campionato, nessuna ne ha calciati più del Lecce (quattro entrambe).

• Il Lecce è l’unica squadra ad aver sempre subito gol in questo campionato.

• Gara da titolare numero 100 per Franck Kessié con la maglia del Milan (tutte le competizioni).

• Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parato tre degli ultimi quattro rigori affrontati in Serie A.

• Khouma Babacar ha segnato il suo primo gol con il Lecce alla conclusione numero 13 in questo campionato.

• Krzysztof Piatek ha segnato questa sera il suo primo gol su azione con il Milan in questo campionato.