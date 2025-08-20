Mathys Tel: "Nella nostra società non c'è posto per il razzismo"

"Dopo gli ultimi giorni, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di supporto! Sono rimasto deluso anche per mercoledì sera ma il razzismo non ha posto nella nostra società. Ogni giorno è una curva di apprendimento, e ogni giorno è una lezione. So da dove vengo, da dove ho iniziato e niente di tutto questo mi abbatterà. Con lavoro e umiltà regna il rispetto. Grazie a tutti". Lo scrive l'attaccante del Tottenham Mathys Tel sul suo profilo Instagram, dopo gli insulti razzisti ricevuti sui social dopo la finale di Supercoppa europea persa con il Psg.