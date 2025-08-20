Logo SportMediaset
Calcio

Mathys Tel: "Nella nostra società non c'è posto per il razzismo"

20 Ago 2025 - 09:34
© IPA

© IPA

"Dopo gli ultimi giorni, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di supporto! Sono rimasto deluso anche per mercoledì sera ma il razzismo non ha posto nella nostra società. Ogni giorno è una curva di apprendimento, e ogni giorno è una lezione. So da dove vengo, da dove ho iniziato e niente di tutto questo mi abbatterà. Con lavoro e umiltà regna il rispetto. Grazie a tutti". Lo scrive l'attaccante del Tottenham Mathys Tel sul suo profilo Instagram, dopo gli insulti razzisti ricevuti sui social dopo la finale di Supercoppa europea persa con il Psg. 

Calcio ora per ora
11:03
Pioli: "Se la Fiorentina va in Champions, sarebbe come vincere lo scudetto"
10:11
Inter, Pavard cambia numero di maglia: ha scelto il 5
10:01
Record presenze per brasiliano Fabio, superato Shilton
09:34
Mathys Tel: "Nella nostra società non c'è posto per il razzismo"
08:55
Milan, Ricci: "Modrid fa cose con una naturalezza che impressiona"