Milan, Theo Hernandez avvisa l'Inter: "Lotteremo fino alla fine per lo scudetto"

MILAN

L'esterno rossonero ad As: "Lotteremo fino all'ultima giornata. Voglio restare qui a lungo"

La bella vittoria di Firenze ha ridato fiducia al Milan, che resta sulla scia dell'Inter in attesa del recupero dei nerazzurri contro il Sassuolo. Ibrahimovic ci crede allo scudetto. E non è il solo: ci crede anche Theo Hernandez: "Lotteremo fino all'ultima giornata - ha detto l'esterno rossonero in un'intervista ad 'As' - La rimonta è possibile, mancano ancora tante partite. L’Inter si è un po’ allontanata, ma può ancora perdere o pareggiare. Il mio obiettivo è giocare la Champions con questa maglia".

E a proposito di Ibra: "Da quando è arrivato ci ha dato qualcosa in più, senza dubbio - ha proseguito Theo Hernandez ad 'As' - È vero che la sua presenza un po’ mette soggezione, ma alla fine ci aiuta tantissimo. Qualche volta ci mette sull'attenti, ma serve anche questo. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, Zlatan ci mette in riga. Zlatan è Zlatan: con lui ci sono scherzi e risate, ma il suo lato da Dio impone rispetto"

Lasciare Madrid è stata la cosa migliore, assicura: "Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Voglio restare ancora a lungo".