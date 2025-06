Juve, problemi alla caviglia per Locatelli: a rischio l'esordio al Mondiale

Manuel Locatelli potrebbe saltare la sfida d'esordio della Juve nel Mondiale per Club prevista nella notte tra mercoledì e giovedì alle 3 ora italiana. Il centrocampista bianconero è stato costretto a saltare le due sfide della nazionale contro Norvegia e Moldavia per una distorsione alla caviglia, dalla quale ancora non ha recuperato al 100%. Tudor non ha mai rinunciato a Locatelli, schierandolo sempre da titolare nelle nove partite sulla panchina bianconera. L'ex Sassuolo ha ripagato la fiducia del tecnico croato con due gol, compreso il rigore che è valso la qualificazione in Champions League a Venezia. Il problema alla caviglia potrebbe costringere Locatelli a dare forfait per la sfida contro l'Al Ain e le sue condizioni dovranno essere valutate anche per il match di domenica prossima contro il Wydad Casablanca. Più speranze invece per il big match del gruppo G, la sfida contro il Manchester di giovedì 26 giugno che con ogni probabilità assegnerà il primato del girone.