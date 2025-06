Bayern, problemi fisici per Kim: a rischio il Mondiale per Club

In casa Bayern Monaco preoccupano le condizioni di Kim Min Jae e la presenza del centrale sudcoreano al Mondiale per Club è a serio rischio. L’ex difensore del Napoli ha un problema al tendine d’Achille che si porta dietro dalla scorsa stagione, ma negli ultimi giorni il riacutizzarsi di questo problema ha costretto il Bayern a tenere Kim a riposo. A confermare lo stop del centrale è stato il direttore sportivo del Bayern Max Eberl: “Kim ha questi problemi da tempo. La situazione sembrava sotto controllo, non eravamo mai arrivati a questo punto. Nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi e poi si potrà unire al resto della squadra”. Kim dovrebbe rientrare non prima di luglio, mettendo così in dubbio la sua partecipazione al Mondiale per Club.