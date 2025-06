Pochettino attacca Pulisic: "Decido io chi gioca, dimostri di essere il migliore"

Mauricio Pochettino, ct degli Usa, è stato tutt'altro che tenero nei confronti di Christian Pulisic. Il motivo? La decisione del milanista di non prendere parte con la propria nazionale alla Gold Cup ma solo alle due amichevoli preparatorie con Svizzera e Turchia. Questo per riposarsi dopo una lunga stagione ricca di partite. "I giocatori non possono dettare i nostri piani - ha tuonato il tecnico argentino che ha deciso di escludere l'ex Chelsea anche dai due test-match -. Sono l'allenatore capo, non un manichino. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no, perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione, che possono valutarlo. Voi dite che è il nostro miglior giocatore: è un buon calciatore, ma deve dimostrarlo". Qualche ora prima lo stesso Pulisic aveva affermato di non aver capito la decisione del commissario tecnico, ma allo stesso tempo di accettarla.