Milan, Tare: "I tifosi hanno diritto di contestare. Modric? Fiducioso che resti"

Infine sulla rincorsa Champions: "È fondamentale, ma non per me. Per tutto l’ambiente: società, tifosi, la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime sei settimane ci siamo fermati e abbiamo rallentato ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo dare una risposta importante. La partecipazione alla Champions per questa società è fondamentale: non solo a livello economico ma anche per quello sportivo”.