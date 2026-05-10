Milan, Tare: "I tifosi hanno diritto di contestare. Modric? Fiducioso che resti"
Il ds rossonero: "La partecipazione alla Champions per questa società è fondamentale"
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Il ds del Milan, Igli Tare, ha parlato a pochi minuti dalla partita contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "La contestazione? “I tifosi hanno diritto a esprimere il loro pensiero. L’importante è che siamo tutti uniti soprattutto in questo momento, è fondamentale chiudere questo percorso iniziato in questa stagione. Dobbiamo cercare di non ripetere gli errori fatti nel passato. Una prestazione come quella di Sassuolo ti lascia molto rammarico, veniamo da una settimana molto pesante e sentita. Siamo convinti tutti che stasera la squadra darà una risposta importante”.
Poi sul futuro di Modric: "La sua assenza in campo è importante per la squadra, però la sua presenza è devastante: tutti i giorni, da mattina a sera, sta con la squadra. Anche adesso in spogliatoio cerca di spronarli, è una figura importante per questa squadra. Sono fiducioso che Luka continuerà il suo percorso col Milan anche nella prossima stagione”.
Infine sulla rincorsa Champions: "È fondamentale, ma non per me. Per tutto l’ambiente: società, tifosi, la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime sei settimane ci siamo fermati e abbiamo rallentato ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo dare una risposta importante. La partecipazione alla Champions per questa società è fondamentale: non solo a livello economico ma anche per quello sportivo”.