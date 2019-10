Milan, striscione della Curva Sud: "Battetevi per questa gente"

A SAN SIRO

La gestione Pioli cercherà di dare nuovo senso alla stagione del Milan, la curva Sud (come tutti i tifosi rossoneri) aspetta al varco il nuovo allenatore ma soprattutto la squadra. Prima del match contro il Lecce esposto lo striscione sull'intera balconata del secondo anello della curva: "Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!" oltre a quello già visto a Genova "Tempo scaduto... dimostrare!".

Non si può parlare di contestazione visto che la promessa è quella di rimanere in silenzio per tutti i 90', a prescindere dal risultato finale. Un silenzio giudicante, in attesa che il Milan risponda sul campo con gol e, soprattutto, risultati.