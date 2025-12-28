Milan a ritmo scudetto, Allegri: "Serviranno 82 o 84 punti... Ma il nostro obiettivo è la Champions. Agnelli? Mi aspetta per pranzo"

Nemmeno il tempo di godersi una vittoria fondamentale che Allegri è già proiettato alla prossima sfida al Cagliari: "Più si va avanti più sarà difficile. Tra 5 giorni dovremo andare a Cagliari, dove è sempre difficile giocare. Dovremo prepararci bene. C'è bisogno di tutti perché abbiamo un mese importante da oggi".

Poi il tecnico rossonero parla della quota Scudetto: il suo Milan dopo 16 partite è a quota 35, un ritmo che se il campionato andasse avanti di questo passo potrebbe voler dire tricolore. Allegri però non si espone: "Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84 e può diventare 86. Poi se qualcuno farà un filotto potrebbe cambiare. Oggi per noi era importante vincere con una squadra scorbutica. Poi noi dobbiamo fare un passettino alla volta, attendendo che tutti i giocatori tornino al 100%: da Pulisic, che anche oggi non era al meglio, a Fofana e Leao. Dobbiamo continuare a lavorare con un obiettivo chiaro in testa: tornare a giocare la Champions. E come ha detto Capello ultimamente: non sarà facile finire nelle prime 4".