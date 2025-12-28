Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LE PAROLE

Milan a ritmo scudetto, Allegri: "Serviranno 82 o 84 punti... Ma il nostro obiettivo è la Champions. Agnelli? Mi aspetta per pranzo"

Il tecnico rossonero tiene tutti coi piedi per terra dopo la netta vittoria sul Verona: "Contento per Nkunku". Per festeggiare pranzo con l'ex presidente 

di Redazione
28 Dic 2025 - 15:50

Sul 3-0 del Milan, quindi a risultato praticamente acquisito, Massimiliano Allegri era una furia davanti alla sua area tecnica. Un messaggio che Max ha voluto mandare alla squadra, che troppe volte contro avversari sulla carta inferiori si è fatta rimontare (vedi contro il Sassuolo) dopo essersi schiacciata nella propria metà campo: "Sono momenti che vanno giocati in modo diverso. Va tenuta la palla, non da fermi ma facendo movimento. Dobbiamo ancora migliorare molto sotto questo aspetto, nella gestione della palla. In generale però abbiamo fato una buona partita: siamo stati ordinati, non abbiamo concesso niente". 

Leggi anche
Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero

Milan, nuova maxi offerta di rinnovo a Maignan. Ma Inter e Juve ci provano

Protagonista di giornata Christopher Nkunku, autore di una doppietta. Allegri, che già ieri in conferenza stampa se l'era coccolato, spende parole importanti per lui: "Normale che sia contento per Nkunku, è un ragazzo molto sensibile e ci teneva a fare bene oggi. Dopo il rigore si è sbloccato: ha fatto un gol che è nelle sue corde. Può comunque continuare a migliorare". 

Leggi anche

Pulisic trascina il Milan, poi Nkunku si sblocca e conquista San Siro: Verona travolto

Nemmeno il tempo di godersi una vittoria fondamentale che Allegri è già proiettato alla prossima sfida al Cagliari: "Più si va avanti più sarà difficile. Tra 5 giorni dovremo andare a Cagliari, dove è sempre difficile giocare. Dovremo prepararci bene. C'è bisogno di tutti perché abbiamo un mese importante da oggi".
Poi il tecnico rossonero parla della quota Scudetto: il suo Milan dopo 16 partite è a quota 35, un ritmo che se il campionato andasse avanti di questo passo potrebbe voler dire tricolore. Allegri però non si espone: "Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84 e può diventare 86. Poi se qualcuno farà un filotto potrebbe cambiare. Oggi per noi era importante vincere con una squadra scorbutica. Poi noi dobbiamo fare un passettino alla volta, attendendo che tutti i giocatori tornino al 100%: da Pulisic, che anche oggi non era al meglio, a Fofana e Leao. Dobbiamo continuare a lavorare con un obiettivo chiaro in testa: tornare a giocare la Champions. E come ha detto Capello ultimamente: non sarà facile finire nelle prime 4". 

Milan-Verona: anche Andrea Agnelli in tribuna a San Siro

Infine una battuta su Andrea Agnelli, presente sugli spalti di San Siro, con cui Allegri festeggerà la vittoria: "Mi ha fatto molto piacere che il presidente Agnelli sia venuto a vedere la partita: abbiamo costruito negli anni un rapporto che va oltre il lavoro. Infatti adesso devo salutarvi perché è qui che mi aspetta per andare a pranzo". 

massimiliano allegri
milan
milan verona

Ultimi video

01:22
Lukaku vicino al rientro

Lukaku vicino al rientro

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:58
DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

01:53
DICH KALULU POST PISA 27/12 DICH

Kalulu: "Non la Juve più bella ma queste sono le partite da vincere"

00:45
MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:34
Dopo il gol alla Roma

Dopo il gol alla Roma

01:39
Lunedì Gasp vs De Rossi

Lunedì Gasp vs De Rossi

01:22
Lukaku vicino al rientro

Lukaku vicino al rientro

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio. Dobbiamo tornare a essere cattivi"

Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma non Gabbia. Fullkrug si è allenato in gruppo

Allegri concede il Natale in famiglia, Leao verso una maglia da titolare con il Verona

25) Samuel Chukwueze (Milan): 4 mln/stagione

Chukwueze: "Mi manca il Milan, ma non mi è stato dato tempo. Magari tornerò"

Milan, Gabbia diventerà papà: la moglie Federica aspetta una bambina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:26
Roma, Gasperini: "9 gare in un mese, momento in cui bisogna stringere"
15:25
Verona, il vice Bertolini: "Fatto la gara che dovevamo ma col Milan serve perfezione"
14:22
Hakimi, calvario finito: a disposizione dopo il terribile infortunio. Il Ct del Marocco: "Grazie al Psg"
13:35
Kroos difende Xabi Alonso: "Gli serve tempo, ma al Real è impossibile averlo"
12:43
Milan-Verona, "esordio" di Füllkrug sugli spalti di San Siro