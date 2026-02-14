Il Lens sorpassa in vetta al PSG con Thauvin-gol: 5-0 al Paris FC

Dopo la sconfitta del Paris Saint-Germain di ieri, caduto 3-1 contro il Rennes, il Lens ha superato 5-0 in trasferta l'altra squadra della Capitale francese, il Paris FC, volando in vetta alla Ligue 1. Di Said la doppietta che ha aperto la gara fra il 24' ed il 38' del primo tempo. Nella ripresa l'ex Udinese Thauvin ha siglato la rete della sicurezza su calcio di rigore, al 58'. Nel finale poi, altra doppietta: Rayan Fofana a segno al 90' e al 95'. Il Lens supera così il PSG di un punto e ora comanda la classifica in Ligue 1.