Sorrisi, palloncini e sliding doors di mercato: il Milan trova Nkunku sotto l'albero

Con quella faccia un po' così e quell'espressione un po' così in pochi all'intervallo di Milan-Verona, ultima partita del 2025 per i rossoneri, avrebbero scommesso qualcosa sulla rinascita di Christopher Nkunku. Poi, come buon cognome onomatopeico suggerisce, nel giro di otto minuti tutto è cambiato e i mugugni dei primi inconcludenti quarantacinque minuti hanno lasciato posto a sorrisi, applausi e... palloncini. Non tanto per il gol, prezioso ed importantissimo a inizio ripresa su rigore, quanto per quello che l'attaccante francese ha fatto vedere dopo per intraprendenza, voglia e reattività. E ora? Mentre le voci di mercato si fanno sempre più insistenti con l'interesse concreto di club turchi, Allegri si trova a fare i conti con un nuovo - benvenuto - grattacapo in attesa di inserire Fullkrug nelle rotazioni. Vale la pena aspettare Nkunku?