Milan, Saelemaekers migliora: il belga prova il recupero lampo. Accertamenti per Rabiot

La solita 'tassa' nazionali: tutti gli indisponibili squadra per squadra per la 7^ giornata
Il belga sente meno dolore: nei prossimi giorni nuovi esami per capire come sta procedendo il suo recupero. Per Adrien fastidio a un polpaccio
Una luce in fondo al tunnel. La sosta per gli impegni internazionali ha lasciato il segno in casa Milan: l'ultima tegola in ordine di tempo è arrivata dagli Usa, dove Christian Pulisic si è fermato nell'amichevole contro l'Australia. Capitan America però è solo l'ultimo rossonero ad aver riportato problemi fisici durante questa sosta: a fargli compagnia Adrien Rabiot, Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers.
E il bagliore di speranza dopo una serie di brutte notizie è legato proprio alle condizioni del belga: Saelemaekers sente meno dolore al flessore della gamba destra, muscolo in cui avrebbe subito una lesione di basso grado nell'ultimo impegno del Belgio. Lo staff medico rossonero pensava di poter recuperare l'ex Roma e Bologna tra nove giorni circa, in tempo per la partita contro il Pisa. Nelle ultime ore però a Milanello serpeggia un cauto ottimismo: Alexis potrebbe riuscire in un recupero miracoloso e mettersi a disposizione già per la sfida di San Siro contro la Fiorentina. Nei prossimi giorni il belga si sottoporrà a ulteriori esami per verificare il riassorbimento del problema muscolare che l'aveva messo ko.
Accertamenti a cui si sottoporrà anche Adrien Rabiot. Il francese in nazionale ha rimediato una botta a un polpaccio: al momento le sue condizioni non preoccupano (dovrebbe essere regolarmente in campo contro la Viola), ma il Milan non vuole correre rischi con uno dei giocatori chiave nello scacchiere di Allegri. Fiducia anche per Pervis Estupinan: l'esterno dell'Ecuador si era fermato per una lieve distorsione alla caviglia. Nell'ultima amichevole contro il Messico è stato preservato e anche lui come i suoi compagni acciaccati verrà valutato a Milanello nei prossimi giorni.
