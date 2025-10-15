Milan, Saelemaekers migliora: il belga prova il recupero lampo. Accertamenti per Rabiot

Una luce in fondo al tunnel. La sosta per gli impegni internazionali ha lasciato il segno in casa Milan: l'ultima tegola in ordine di tempo è arrivata dagli Usa, dove Christian Pulisic si è fermato nell'amichevole contro l'Australia. Capitan America però è solo l'ultimo rossonero ad aver riportato problemi fisici durante questa sosta: a fargli compagnia Adrien Rabiot, Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers.