INFERMERIA PIENA

Milan, Allegri perde anche Pulisic. Pochettino: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"

Lo statunitense va ko con la sua nazionale. Quasi impossibile il recupero in vista della Fiorentina, esami al ritorno in Italia

15 Ott 2025 - 09:04
© Getty Images

© Getty Images

Peggio di così, onestamente, non poteva andare. Saelemaekers ko con il Belgio e almeno due settimane di stop in vista. Leao rispedito a casa dal Portogallo perché ancora non in condizioni di giocare. Pulisic, miglior marcatore stagionale del Milan e ultimo di una lista che allarma, e parecchio, Massimiliano Allegri, fuori dopo mezz'ora in Stati Uniti-Australia perché, spiega il ct a stelle e strisce Pochettino "credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale". Meno male che c'è Nkunku, reduce invece da un bel gol con la sua Francia, perché le notizie che sono arrivate a Milanello in questa lunga settimana di nazionali sono davvero da mani nei capelli. 

Pulisic "domani (oggi, ndr) volerà in Italia, stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla", hanno fatto sapere dagli States. Il che, se non altro, lascia la minima speranza che si possa trattare di un problemino accusato ma "preso in tempo". Insomma, l'attaccante rossonero potrebbe aver sentito tirare e aver preferito, quindi, lasciare il campo prima di complicare la situazione. L'attesa, però, è ovviamente spasmodica anche perché il Milan, reduce dal pareggio di Torino contro la Juventus, non solo è atteso dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Pioli, ma ha davanti a sé un calendario che, tolto il Pisa (24 ottobre), prevede, in serie, Atalanta, Roma, Parma e Inter. Tutte gare che potrebbero indirizzare mica male la stagione. 

Logico che affrontarle in piena emergenza non sarebbe esattamente l'ideale. Intanto, visto che la prima della lista è la Viola, tocca già pensare a come e con chi affrontarla. Gimenez sta bene e giocherà. Le azioni di Nkunku sono in decisa ascesa. Per Leao si vedrà nei prossimi giorni, perché il portoghese spinge per essere della partita ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e, in ogni caso, deve ancora assimilare al meglio il nuovo ruolo di centravanti. Alternative? Loftus come seconda punta, come già accaduto in questa prima parte di campionato. Il resto si vedrà una volta rientrati tutti alla base. La grana Saelemaekers pone il grande dubbio su chi utilizzare sulla destra e a quale modulo affidarsi. Con Pulisic disponibile la sensazione era che Allegri sarebbe andato avanti con il 3-5-2, ma adesso? Adesso il buon Max potrebbe essere costretto a ripiegare sul 4-3-3.

