Leao ritrova Pioli, Allegri può sperare nella cabala: contro la Fiorentina per la rinascita

La sosta per le nazionali che ha portato via da Milanello 15 giocatori, primato in Serie A, è stata deleteria per il Milan di Allegri. L'infortunio di Saelemaekers, gli acciacchi di Rabiot, Pulisic ed Estupinan stanno complicando e non poco la preparazione della sfida di domenica sera contro la Fiorentina. La speranza del tecnico rossonero è però anche che l'uscita con la propria nazionale sia servita a Rafa Leao per scrollarsi di dosso le critiche post Juventus e anche i problemi fisici. Il numero 10 rossonero è rientrato in anticipo dal ritiro con il Portogallo, ma di comune accordo con il ct Martinez per non rischiare ricadute dopo il problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori nella prima parte di stagione.