Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice". Martedì è atteso a Milanello, ore decisive per Gila

Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan. Poco prima delle ore 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole: "Sono davvero molto felice di essere qui - ha detto il neo tecnico rossonero - È un onore essere l'allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida. Avevo promesso a me stesso, dopo l'ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo". E ancora: "Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan, devi giocare per vincere. Non puoi venire a Milano senza questa mentalità". L'ex Manchester United farà adesso un primo passaggio nella sede del club in Via Aldo Rossi, mentre martedì muoverà i primi passi nel centro sportivo di Milanello per visionare le strutture e in attesa del raduno della squadra previsto lunedì 13.
A Milanello il tecnico portoghese ci vivrà almeno fino alla fine della preparazione pre-campionato, in attesa di trovare la sistemazione definitiva. Con Amorim arriveranno a Milano l'allenatore in seconda Carlos Fernandes, i collaboratori tecnici Emanuel Ferro e Adelio Candido, collaboratore tecnico, il preparatore dei portieri Jorge Vital e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale di Amorim con le prime parole da tecnico rossonero. Poi il rientro in Portogallo e il ritorno per l'inizio della stagione vero e proprio. Amorim ha firmato fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Precisamente un milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.
MILAN-GILA, SI CHIUDE A ORE: L'AGENTE A ROMA PER INCONTRARE LA LAZIO
Dopo Gonçalo Ramos sarà Mario Gila il secondo rinforzo estivo del Milan. L'agente del difensore, Alejandro Camano, è nella Capitale per incontrare i dirigenti della Lazio: nel meeting porterà l'offerta dei rossoneri da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Da capire se Lotito, che ne chiedeva direttamente 30, accetterà la proposta dato che il 50% dell'incasso finirà nella cassa del Real Madrid. Nell'affare potrebbe finire anche il giovane terzino dei biancocelesti Lorenzo Calvani. Con il Milan Gila ha già un accordo per 4,5 milioni di euro l'anno più bonus per cinque anni. Il centrale spagnolo ha già parlato con Amorim, che lo considera un rinforzo importante per il suo progetto in rossonero.