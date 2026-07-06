Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice". Martedì è atteso a Milanello, ore decisive per Gila

Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan. Poco prima delle ore 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole: "Sono davvero molto felice di essere qui - ha detto il neo tecnico rossonero - È un onore essere l'allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida. Avevo promesso a me stesso, dopo l'ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo". E ancora: "Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan, devi giocare per vincere. Non puoi venire a Milano senza questa mentalità". L'ex Manchester United farà adesso un primo passaggio nella sede del club in Via Aldo Rossi, mentre martedì muoverà i primi passi nel centro sportivo di Milanello per visionare le strutture e in attesa del raduno della squadra previsto lunedì 13.