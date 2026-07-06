MILAN

Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice". Martedì è atteso a Milanello, ore decisive per Gila

In settimana la presentazione del tecnico portoghese, il 13 il raduno della squadra 

06 Lug 2026 - 14:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan. Poco prima delle ore 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole: "Sono davvero molto felice di essere qui - ha detto il neo tecnico rossonero - È un onore essere l'allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida. Avevo promesso a me stesso, dopo l'ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo". E ancora: "Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan, devi giocare per vincere. Non puoi venire a Milano senza questa mentalità". L'ex Manchester United farà adesso un primo passaggio nella sede del club in Via Aldo Rossi, mentre martedì muoverà i primi passi nel centro sportivo di Milanello per visionare le strutture e in attesa del raduno della squadra previsto lunedì 13.

A Milanello il tecnico portoghese ci vivrà almeno fino alla fine della preparazione pre-campionato, in attesa di trovare la sistemazione definitiva. Con Amorim arriveranno a Milano l'allenatore in seconda Carlos Fernandes, i collaboratori tecnici Emanuel Ferro e Adelio Candido, collaboratore tecnico, il preparatore dei portieri Jorge Vital e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale di Amorim con le prime parole da tecnico rossonero. Poi il rientro in Portogallo e il ritorno per l'inizio della stagione vero e proprio. Amorim ha firmato fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Precisamente un milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

MILAN-GILA, SI CHIUDE A ORE: L'AGENTE A ROMA PER INCONTRARE LA LAZIO

Dopo Gonçalo Ramos sarà Mario Gila il secondo rinforzo estivo del Milan. L'agente del difensore, Alejandro Camano, è nella Capitale per incontrare i dirigenti della Lazio: nel meeting porterà l'offerta dei rossoneri da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Da capire se Lotito, che ne chiedeva direttamente 30, accetterà la proposta dato che il 50% dell'incasso finirà nella cassa del Real Madrid. Nell'affare potrebbe finire anche il giovane terzino dei biancocelesti Lorenzo Calvani. Con il Milan Gila ha già un accordo per 4,5 milioni di euro l'anno più bonus per cinque anni. Il centrale spagnolo ha già parlato con Amorim, che lo considera un rinforzo importante per il suo progetto in rossonero.

Leggi anche
LUKA MODRIC, 40, MILAN: VdM 40 MLN

Il Milan in pressing su Modric: il croato verso la permanenza. E sarà una gestione in stile... Real

videovideo
milan
ruben amorim

Ultimi video

00:26
DICH DE SIERVO SU SERIE A CENTRALE DICH

De Siervo: "La Serie A sta tornando ad avere la sua centralità"

01:27
DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

00:44
Milan, ecco Amorim

Milan, ecco Amorim

01:44
Klopp pronto al ritorno

Klopp pronto al ritorno

01:20
Riparte la serie A

Riparte la serie A

01:27
Alla scoperta di Chalobah

Alla scoperta di Chalobah

01:37
Tomori punta la premier

Tomori punta la premier

00:26
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH

Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere

01:37
I 60 anni di Zola

I 60 anni di Zola

01:42
Aquilani si presenta

Aquilani si presenta

01:30
Inter e Como a duello

Inter e Como a duello

02:00
Bremer "Il sacrificabile"

Bremer "Il sacrificabile"

01:19
Ecco il Milan di Amorim

Ecco il Milan di Amorim

02:09
Il Brasile sfida Haaland

Il Brasile sfida Haaland

00:52
CLIP TIFOSI MAROCCO A MILANO PER SITO 5/7 SRV

Marocco ai quarti di finale: a Milano esplode la festa

00:26
DICH DE SIERVO SU SERIE A CENTRALE DICH

De Siervo: "La Serie A sta tornando ad avere la sua centralità"

I più visti di Milan

Gerry Cardinale (Milan)

Nba Europe, Cardinale fa sul serio: nome nuovo e partite tra Milano e Varese, come funzionerebbe

Snobbata in Serie A ma premiata negli Usa: la rosa del Milan non era poi così male. Nel mirino c'è anche Allegri

"Liberate il nostro Milan": la protesta della Curva Sud fa il giro della città

Chi è Massimo Calvelli, il braccio destro di Gerry Cardinale in Italia che disegnerà il nuovo Milan

 2022/23: Leao (15)

Leao annuncia l'addio: "Penso di aver dato tutto, voglio andare in un altro campionato"

Pellegrini frena la corsa del Milan, il primo pari della Roma fa felice l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:30
Italia, Malagò: "Dt entro questa settimana, poi decideremo insieme il ct"
Paolo Maldini
09:40
Italia, la settimana della rivoluzione: attesa per Maldini e Conte-Mancini
18:02
Atalanta: lunedì al via il raduno con 33 giocatori
12:41
La Lazio in ritiro a Formello dal 13 luglio, previste sei amichevoli
16:10
Fiorentina, inizia l'era Grosso: definite date e amichevoli della pre-season