Nba Europe, offerta vincolante di RedBird: nome nuovo e partite tra Milano e Varese

Mentre i dettagli commerciali e logistici prendono forma, restano da chiarire i nodi geopolitici del basket europeo. Nei prossimi mesi si capirà come si evolveranno i rapporti sull'asse Nba-Fiba-Eurolega e se la collaborazione per la nuova lega sarà a tre o guidata solo dal colosso americano e dalla federazione internazionale. La certezza è che RedBird è pronta a cambiare per sempre la mappa del basket italiano ed europeo.