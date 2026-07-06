Italia, la settimana della rivoluzione: attesa per Maldini e Conte-Mancini

Settimana decisiva in Figc: Giovanni Malagò aspetta la risposta di Paolo Maldini per la presidenza del Club Italia. Poi la scelta del ct

06 Lug 2026 - 09:40
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Paolo Maldini © italyphotopress

Paolo Maldini © italyphotopress

Il presidente della Figc Giovanni Malagò si appresta a ridefinire i vertici del calcio italiano entro venerdì, attendendo la risposta definitiva di Paolo Maldini a cui è stata offerta la presidenza del Club Italia con pieni poteri decisivi sulla ristrutturazione dei vivai e delle selezioni giovanili.

L'ex bandiera milanista sta valutando un incarico operativo di altissimo profilo che comporterebbe un trasferimento a Roma e un ingaggio ridotto rispetto ai parametri societari. Restano sullo sfondo i nomi di Buffon, Oriali e Bergomi come opzioni alternative.

Solo dopo lo scioglimento del nodo dirigenziale la federazione affronterà il capitolo panchina, contesa tra il ritorno di Antonio Conte - fortemente sponsorizzato dalla Lega di Serie A ma condizionato da un ingaggio oneroso da oltre 5 milioni di euro che richiederebbe un contributo esterno dei club - e la candidatura di Roberto Mancini, profilo più accessibile per le casse di Via Allegri e già sondato dai vertici federali.

"Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme". Sono le parole di Giovanni Malagò, presidente della Figc, a Rai Radio1 in merito alla scelta del direttore tecnico e del ct della Nazionale. "Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perché sarebbe in contraddizione con ciò che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarà l'allenatore. Lancetta più spostata verso Conte che Mancini? Non è escluso che la lancetta non riguardi solo queste due persone", ha aggiunto Malagò.

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