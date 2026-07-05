Atalanta: lunedì al via il raduno con 33 giocatori

05 Lug 2026 - 18:02
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Si tiene domani, con 33 convocati di cui 12 aggregati dalla squadra Under 23, il raduno dell'Atalanta al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia in vista della preparazione precampionato. Si uniranno in seguito i giocatori che hanno partecipato o sono tuttora in corsa ai Mondiali, e cioè l'infortunato Isak Hien, Marten de Roon, Mario Pasalic, Kamaldeen Sulemana, Odilon Kossounou, Sead Kolasinac, Ederson e Charles De Ketelaere. La prossima settimana sarà divisa tra test medici, fisici e atletici e i primi allenamenti. Il ritiro vero e proprio sarà dal 13 al 26 luglio. Da confermare l'amichevole in famiglia sabato 18 luglio a Clusone, già in calendario quelle in casa del Feyenoord domenica 2 agosto a Rotterdam e dello Schalke 04 sabato 8 agosto a Gelsenkirchen.

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