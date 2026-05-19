Neymar convocato dal Brasile, Ancelotti in dubbio fino alle 17
Neymar © italyphotopress
Carlo Ancelotti ha sciolto gli ultimi dubbi e ha ufficializzato i convocati del Brasile per i Mondiali, inserendo in lista Neymar recuperato in extremis e scatenando il boato dei tifosi, nonostante un clamoroso retroscena svelato da UOL.
Fino alle ore 17:00, ovvero pochissimi istanti prima dell'annuncio sul palco, il commissario tecnico italiano ha tenuto pronte due liste di convocati differenti a causa del preoccupante infortunio al polpaccio destro rimediato dalla stella del Santos contro il Coritiba; per tutelarsi da una diagnosi più grave, l'allenatore aveva tenuto pronta una seconda lista che prevedeva l'inserimento di Joao Pedro, reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Chelsea, al posto di O'Ney.
Soltanto dopo aver ricevuto le definitive rassicurazioni dallo staff medico sulle condizioni di O'Ney, Ancelotti ha scartato il piano di riserva e ha escluso l'attaccante dei Blues, ponendo fine a un tormentone mediatico durato mesi e regalando al fuoriclasse brasiliano la chance di centrare l'obiettivo iridato tanto inseguito.