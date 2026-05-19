Vinicius jr torna single, arriva il saluto social alla sua ex Virginia Fonseca

19 Mag 2026 - 16:06
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Dopo l'uscita pubblica di Virginia Fonseca che comunicava l'interruzione della sua storia con Vinicius Jr, è arrivata la risposta del talento brasiliano. Fresco di convocazione per il prossimo Mondiale in Usa, Canada e Messico, il 25enne ha salutato l'ex compagna con parole tenere: "Grazie di tutto! Ogni momento e ogni lezione trascorsi al tuo fianco sono stati memorabili! Ti auguro tutto il meglio e tanto successo nella vita! Ti auguro tanta felicità. Ti sarò sempre grato per avermi dedicato una parte della tua vita. Stammi bene!".

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