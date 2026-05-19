Nico Paz, l'Argentina trema per il Mondiale: la posizione del Como

19 Mag 2026 - 17:39

C'è grande apprensione in Argentina per le condizioni di Nico Paz, il cui infortunio al ginocchio sta diventando un caso a poche settimane dal Mondiale. Sebbene Fabregas ha parlato di una semplice contusione rimediata contro il Verona, i media argentini (su tutti ESPN) sostengono che il problema sia più grave e che possa addirittura trattarsi di una lesione.

Questa indiscrezione avrebbe spinto la Federazione argentina a esercitare forti pressioni sul Como affinché il giocatore non venga rischiato domenica sera contro la Cremonese, nel match decisivo per una possibile storica qualificazione in Champions League. La Seleccion vuole tutelare a ogni costo il classe 2004, autore di una stagione straordinaria con 12 gol e 7 assist, considerato da Scaloni un elemento chiave per la difesa del titolo iridato dopo l'ottimo impatto nelle recenti amichevoli. 

Ultimi video

02:59
Tutti gli addii di Conte

Tutti gli addii di Conte

02:39
Allegri, Gasperini, Fàbregas e Spalletti: i "mister Champions"

Allegri, Gasperini, Fàbregas e Spalletti: i "mister Champions"

01:21
City, il domani è Maresca

City, il domani è Maresca

02:20
Ancelotti sceglie Neymar

Ancelotti sceglie Neymar

02:16
Taveri: "Crisi Yildiz, dietro c'è un problema fisico. E sul futuro..."

Taveri: "Crisi Yildiz, dietro c'è un problema fisico. E sul futuro..."

02:35
Landoni: "Ecco il favorito per la panchina del Napoli e dove allenerà Conte"

Landoni: "Ecco il favorito per la panchina del Napoli e dove allenerà Conte"

02:34
Inter, tempo di saluti

Inter, tempo di saluti

02:15
Inter, è già futuro

Inter, è già futuro

01:21
Como e il sogno Champions

Como e il sogno Champions

01:50
Gasp al centro della Roma

Gasp al centro della Roma

01:25
Max, riecco la Champions

Max, riecco la Champions

03:19
Juve, crollo inaspettato

Juve, crollo inaspettato

01:58
Il "settebello" di Nkunku

Il "settebello" di Nkunku

01:46
Juve, settimana thriller

Juve, settimana thriller

03:00
SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

02:59
Tutti gli addii di Conte

Tutti gli addii di Conte

I più visti di Calcio

MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

SRV MN OK TENNIS SINNER 18/5 SRV

Sinner, obiettivo Parigi: il piano per vincere ancora

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

Premiazione a San Siro

Premiazione a San Siro

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:39
Nico Paz, l'Argentina trema per il Mondiale: la posizione del Como
Neymar
16:18
Neymar convocato dal Brasile, Ancelotti in dubbio fino alle 17
16:06
Vinicius jr torna single, arriva il saluto social alla sua ex Virginia Fonseca
15:52
Cristiano Ronaldo convocato per i Mondiali 2026: altro record
15:38
Festa Bayern Monaco, Kompany si dimentica il trofeo a casa: glielo riporta la... polizia