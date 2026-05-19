Nico Paz, l'Argentina trema per il Mondiale: la posizione del Como
C'è grande apprensione in Argentina per le condizioni di Nico Paz, il cui infortunio al ginocchio sta diventando un caso a poche settimane dal Mondiale. Sebbene Fabregas ha parlato di una semplice contusione rimediata contro il Verona, i media argentini (su tutti ESPN) sostengono che il problema sia più grave e che possa addirittura trattarsi di una lesione.
Questa indiscrezione avrebbe spinto la Federazione argentina a esercitare forti pressioni sul Como affinché il giocatore non venga rischiato domenica sera contro la Cremonese, nel match decisivo per una possibile storica qualificazione in Champions League. La Seleccion vuole tutelare a ogni costo il classe 2004, autore di una stagione straordinaria con 12 gol e 7 assist, considerato da Scaloni un elemento chiave per la difesa del titolo iridato dopo l'ottimo impatto nelle recenti amichevoli.