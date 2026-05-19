Nico Paz, l'Argentina trema per il Mondiale: la posizione del Como

C'è grande apprensione in Argentina per le condizioni di Nico Paz, il cui infortunio al ginocchio sta diventando un caso a poche settimane dal Mondiale. Sebbene Fabregas ha parlato di una semplice contusione rimediata contro il Verona, i media argentini (su tutti ESPN) sostengono che il problema sia più grave e che possa addirittura trattarsi di una lesione.