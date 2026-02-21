Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo

Kevin De Bruyne torna a Napoli dopo 4 mesi. Inizia la fase finale del recupero dall'infortunio al bicipite femorale: ecco quando tornerà a disposizione di Conte.

21 Feb 2026 - 10:11
Il conto alla rovescia sta per terminare: domani Kevin De Bruyne farà il suo ritorno a Napoli. A quattro mesi dall'infortunio rimediato contro l'Inter (25 ottobre) e dal successivo intervento chirurgico ad Anversa, il fuoriclasse belga è pronto a varcare nuovamente i cancelli di Castel Volturno. Dopo aver svolto la prima fase della riabilitazione in patria, KDB inizierà ora il delicato percorso di riatletizzazione. L'obiettivo è rientrare in campo a marzo, procedendo con estrema cautela per garantire un finale di stagione da protagonista con la maglia azzurra e farsi trovare pronto per il Mondiale 2026. Lo scrive il Corriere dello Sport.

