Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo

Il conto alla rovescia sta per terminare: domani Kevin De Bruyne farà il suo ritorno a Napoli. A quattro mesi dall'infortunio rimediato contro l'Inter (25 ottobre) e dal successivo intervento chirurgico ad Anversa, il fuoriclasse belga è pronto a varcare nuovamente i cancelli di Castel Volturno. Dopo aver svolto la prima fase della riabilitazione in patria, KDB inizierà ora il delicato percorso di riatletizzazione. L'obiettivo è rientrare in campo a marzo, procedendo con estrema cautela per garantire un finale di stagione da protagonista con la maglia azzurra e farsi trovare pronto per il Mondiale 2026. Lo scrive il Corriere dello Sport.