Leao suona la carica: "Derby questione di vita o di morte, io voglio vivere"

Le parole dell'attaccante rossonero tra Inter, Ibrahimovic e atteggiamento in campo 

20 Feb 2026 - 12:14
Nonostante manchino ancora due settimane, Rafa Leao sta già pensando al derby. La classifica recita -7 punti dall'Inter, ma per il numero 10 del Milan la stracittadina dell'8 marzo può essere ancora decisiva per lo scudetto

"I giorni prima non esci, stai a casa. È una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione. Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Giocarlo è incredibile, i tifosi cantano dall'inizio alla fine", ha raccontato il portoghese al podcast Kickin' It di CBS Sports

Anche se a causa di qualche problema fisico non sta rendendo come vorrebbe, Leao sembra apprezzare il nuovo ruolo che gli ha affidato Massimiliano Allegri: "Prima dell'inizio della stagione ero disposto a tutto. Quando il mister mi ha detto che voleva schierarmi da centravanti gli ho risposto che ero pronto. In quel ruolo puoi fare più gol. Nel calcio i numeri sono importanti, se vuoi essere uno dei migliori devi fare gol e assist". 

Anche Pulisic, suo compagno di reparto, è alle prese con qualche fastidio: "Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo meglio anche in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, quindi non abbiamo giocato tanto insieme, ma è un grande giocatore. Quando è in campo pensi sempre che possa creare qualcosa", ha dichiarato l'ex Lille. 

Leao ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Per me, la sua è sempre stata una pressione positiva. Con persone così puoi imparare tanto. Oggi parlo tanto con lui, abbiamo un bel rapporto e mi ha aiutato tanto. So che se ho bisogno di qualcosa lui ci sarà per me". 

Infine, un passaggio anche sul suo atteggiamento che in molti gli criticano: "Non posso cambiare me stesso. Anche da bambino sorridevo sempre, se cambiassi questa cosa non sarei più Rafael Leao".

