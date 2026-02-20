Leao suona la carica: "Derby questione di vita o di morte, io voglio vivere"

Anche se a causa di qualche problema fisico non sta rendendo come vorrebbe, Leao sembra apprezzare il nuovo ruolo che gli ha affidato Massimiliano Allegri: "Prima dell'inizio della stagione ero disposto a tutto. Quando il mister mi ha detto che voleva schierarmi da centravanti gli ho risposto che ero pronto. In quel ruolo puoi fare più gol. Nel calcio i numeri sono importanti, se vuoi essere uno dei migliori devi fare gol e assist".