Italia-Israele: denunciate 12 persone per i disordini

21 Feb 2026 - 11:30

La Polizia di Stato di Udine, a conclusione di una indagine svolta dalla Digos, ha individuato e denunciato 12 persone, considerate protagoniste dei disordini verificatisi a Udine in occasione dell'incontro di calcio Italia-Israele del 14 Ottobre scorso al termine del corteo sfilato nel centro cittadino. Gli indagati sono due cittadini italiani e 10 di origine straniera, tutti regolarmente soggiornanti in Italia e sono accusati di avere preso parte attivamente agli scontri, coprendosi il volto e scagliando verso le forze dell'ordine sassi, bottiglie, segnali stradali e altri oggetti. Nell'occasione rimasero feriti due giornalisti e una decina di agenti delle forze dell'ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico. Una delle persone segnalate è ritenuta responsabile anche del lancio di una pietra che colpì una giornalista che poi finì in ospedale in ambulanza. Sono state anche eseguite 6 perquisizioni domiciliari durante le quali è stato rinvenuto e sequestrato il vestiario utilizzato durante gli scontri; sequestrato anche un bastone sulla cui estremità erano stati fissati dei chiodi. Il Questore ha inoltre emesso 3 Daspo per due anni nei confronti di cittadini italiani perché aveva tentato di superare le balaustre di separazione degli spalti dal terreno di gioco, per invadere il campo e inscenare forme di protesta. I tre erano stati subito bloccati dagli steward e dai poliziotti.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:51
Fabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"
14:29
Gasperini: "Caso Kalulu-Bastoni? Simulazioni sono un problema"
13:29
Abodi: "Su Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"
13:16
Mls al via, Inter Miami e Messi pronti a difendere titolo
12:52
"Balene, ciccione, siete delle me**e": nuovo caso di violenze nella ritmica