Milan, tre nomi per il dopo Maignan: spunta Atubolu

Il tedesco del Friburgo si aggiunge a Suzuki e Caprile nel caso di addio del francese
Che sia la Juve o meno, il futuro di Mike Maignan sembra lontano dal Milan. Nonostante le qualità tecniche e le prestazioni (basti ricordare alla recente parata su Gatti), oltre a uno stipendio non certo proibitivo da 2,8 milioni di euro a stagione, le trattative per il rinnovo col club rossonero sono in alto mare da mesi anche per una questione di carta d’identità: il francese, conscio di liberarsi a zero tra qualche mese, chiederà un aumento ma le politiche del club suggeriscono di non impegnarsi troppo a livello economico su un giocatore che a luglio compirà 31 anni.
Tanto che in casa Milan sono già partite le valutazioni sul dopo Maignan. Nelle scorse settimane erano già emersi i profili di Zion Suzuki, giapponese del Parma, 23 anni, valutato circa 15 milioni di euro e di Elia Caprile, classe 2001 del Cagliari valutato 12 milioni.
Ma il nome nuovo arriva dalla Bundesliga e lo scrive la Gazzetta dello Sport: Noah Atubolu, valore 18 milioni. Portiere tedesco del Friburgo, ha 23 anni e recentemente ha ricevuto la prima convocazione della Germania. Nel campionato tedesco si è contraddistinto anche per i rigori parati: 5 considerando la scorsa stagione e quella attuale.