Milan, tre nomi per il dopo Maignan: spunta Atubolu

Ma il nome nuovo arriva dalla Bundesliga e lo scrive la Gazzetta dello Sport: Noah Atubolu, valore 18 milioni. Portiere tedesco del Friburgo, ha 23 anni e recentemente ha ricevuto la prima convocazione della Germania. Nel campionato tedesco si è contraddistinto anche per i rigori parati: 5 considerando la scorsa stagione e quella attuale.