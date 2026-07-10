Mercato Milan: Cardinale fa chiarezza sui poteri di firma e sul ruolo di Calvelli

Cardinale ha voluto quindi blindare la governance del club, specificando che il suo potere di veto e di spesa è assoluto e unilaterale. Tuttavia, questo controllo centralizzato non esclude il lavoro di gruppo e il numero uno rossonero ha infatti tenuto a ribadire un concetto già espresso durante la presentazione ufficiale del tecnico Ruben Amorim: ogni investimento sul mercato deve passare esclusivamente dal tavolo di Cardinale, ma nonostante l'ultima parola spetti alla proprietà, la gestione operativa e lo scouting si muovono in perfetta sinergia collettiva.