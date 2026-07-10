Milan, grandi manovre a centrocampo: chi resta, chi va e chi è in bilico

Luka Modric deve ancora spiegare ufficialmente cosa vuole fare: il contratto gli è scaduto il 30 giugno, il Real Madrid lo rivorrebbe per inserirlo nello staff di Mourinho ma lui è fortemente tentato da un'altra stagione al Milan. Amorim è stato chiaro: "Lo voglio tenere, gli ho già parlato due volte". Filtrano sensazioni positive. E poi Adrien Rabiot, su cui nessuno in casa rossonera ha dubbi ma che potrebbe sentire forte ancora una volta il richiamo del mentore Allegri (il Napoli però ora è bloccato, prima deve cedere) e dal ritiro della Francia ha detto: "Resto? Vediamo dopo i Mondiali".