Milan, grandi manovre a centrocampo: chi resta, chi va e chi è in bilico

I giornali sportivi: venerdì 10 luglio 2026
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Il Milan sta lavorando a un trequartista da regalare a Ruben Amorim dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila con tre nomi sul tavolo di Gerry Cardinale. Ma in casa rossonera si pensa pure a sfoltire la mediana che a oggi conta ancora almeno un paio di esuberi certi ma le situazioni da valutare sono numerose tra chi spera di restare, chi verrà valutato in ritiro e chi ha richieste sul mercato.
Dopo l'addio di Bennacer, sono due i centrocampisti che nelle intenzioni del Milan sono destinati a essere ceduti. Il primo è Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe tornare in Premier League, valutato 10 milioni di euro. Porte chiuse per Warren Bondo, per il cartellino servono circa 8 milioni. Youssouf Fofana ha qualche speranza in più di permanenza ma se arrivasse un'offerta da 20-25 milioni (ci sono stati sondaggi in Francia e Turchia), partirebbe anche per generare una plusvalenza.
Samuele Ricci potrebbe avere un'altra chance, a maggior ragione se nessuno arrivasse a quei 25 milioni di euro che servirebbero per evitare una minusvalenza considerando che il 10% andrebbe al Torino. Piace ad Atalanta e Atletico Madrid. Ardon Jashari, pagato 37 milioni, ha vissuto una prima stagione complessa ed è difficile capire il suo futuro, il Milan dovrebbe dargli almeno un'altra chance: deciderà Amorim in ritiro. Anche Yunus Musah, rientrato dal prestito all'Atalanta, alla fine potrebbe restare.
Luka Modric deve ancora spiegare ufficialmente cosa vuole fare: il contratto gli è scaduto il 30 giugno, il Real Madrid lo rivorrebbe per inserirlo nello staff di Mourinho ma lui è fortemente tentato da un'altra stagione al Milan. Amorim è stato chiaro: "Lo voglio tenere, gli ho già parlato due volte". Filtrano sensazioni positive. E poi Adrien Rabiot, su cui nessuno in casa rossonera ha dubbi ma che potrebbe sentire forte ancora una volta il richiamo del mentore Allegri (il Napoli però ora è bloccato, prima deve cedere) e dal ritiro della Francia ha detto: "Resto? Vediamo dopo i Mondiali".
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