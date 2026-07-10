Lecce, la prima amichevole il 19 luglio in Ungheria

Definito il quadro delle amichevoli che il Lecce disputerà nella fase del ritiro precampionato di Bad Loipersdorf (Austria) dal 15 luglio all'1 agosto. Prima uscita stagionale per gli uomini di Eusebio Di Francesco quella in programma domenica 19 luglio (ore 17.30) a Szombathely (Ungheria) contro la formazione dell'Haladás Sportkomplexum. Secondo test mercoledì 22 luglio (ore 17.30), a Fürstenfeld, contro la formazione rumena del Politehnica Timișoara. Terzo step stagionale quello di sabato 25 luglio (ore 17.30), sempre a Fürstenfeld, contro la formazione croata del NK Istra. Programmata anche un'amichevole per mercoledì 29 luglio contro un avversario da definire.