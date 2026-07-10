Cabrini e il rigore sbagliato a Spagna '82: "Bearzot mi attaccò al muro"

10 Lug 2026 - 13:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si è svegliato da un incubo e si è trovato a sognare ad occhi aperti. L'11 luglio 1982 è una data indelebile nei ricordi di Antonio Cabrini e di altri milioni di italiani. Al 'Santiago Bernabeu' di Madrid, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sandro Pertini, la Nazionale si è laureata per la terza volta campione del mondo. Ma un'ora e mezzo prima di alzare al cielo la Coppa, l'ex terzino azzurro ha vissuto l'esperienza peggiore che possa capitare ad un calciatore: sbagliare un rigore nella finale di un Mondiale. "È stato un momento difficile - ricorda alla vigilia del 44° anniversario del successo al Mundial '82 nell'intervista rilasciata a Donatella Scarnati e pubblicata su Vivo Azzurro TV - perché era la finale della Coppa del Mondo ed eravamo ancora sullo 0-0. Bearzot prima di rientrare in campo nel secondo tempo mi prese per il collo, mi attaccò al muro e mi disse: 'forse non hai capito che con questo tuo rigore sbagliato vinceremo il Mondiale, ora va e gioca come sai'". Come tanti suoi ex compagni, Cabrini sa bene quale sia stato il segreto di quel successo: "Ha vinto una squadra forte, ma soprattutto un gruppo fortissimo. Molti dicevano che eravamo in 12/13 giocatori di altissimo livello. Ma non è vero, quella squadra aveva 22 elementi di altissimo livello". Nella notte del trionfo in pochi hanno dormito, troppo grande l'emozione: "Io, Marco (Tardelli, ndr), Paolo (Rossi, ndr), Scirea e Bruno (Conti, ndr) siamo rimasti nel corridoio dell'albergo seduti a guardarci e a ripeterci 'siamo campioni del mondo'. Ma solo il giorno dopo abbiamo capito effettivamente cosa avessimo fatto. Siamo atterrati a Ciampino e sotto l'aereo c'erano ad aspettarci 40mila persone. Da lì in poi è stato il finimondo, nei ristoranti era diventato impossibile pagare il conto…". 

La storia d'amore con la Nazionale è durata solo una decina d'anni, con l'ultima partita in maglia azzurra giocata nell'ottobre 1987 a Berna. Settantatré le presenze complessive, dieci con la fascia da capitano al braccio. Nove le reti realizzate, che ne fanno ancora oggi il goleador principe tra i difensori azzurri. Quattro anni prima di Spagna '82, Enzo Bearzot scommise a occhi chiusi su quel ragazzo dal bell'aspetto e di belle speranze convocandolo per il Mondiale di Argentina '78 senza che avesse ancora fatto il suo esordio in Serie A. Un eccezionale attestato di fiducia che Antonio ricambiò a suon di prestazioni, tanto da essere premiato dalla Fifa come miglior giovane del torneo: "Più che un allenatore Bearzot è stato un padre per molti di noi. Si metteva davanti alla squadra prendendosi sempre lui le responsabilità, nel bene e nel male". Soprannominato Bell'Antonio o Fidanzato d'Italia per il suo innegabile fascino, Cabrini si è diviso per anni tra le prime pagine dei quotidiani sportivi e le copertine dei rotocalchi rosa. "Il Bell'Antonio - racconta - nasce da una frase del grande Brera prima dell'esordio al Mondiale del '78. Inizialmente mi dava molto fastidio, ma poi andando avanti ho capito che non avevo possibilità di combatterlo. A un certo punto mi sono detto 'o te lo fai amico questo nomignolo o continui ad arrabbiarti con chi ti chiama così'. Me lo sono tenuto e sono andato avanti".

Il piccolo Antonio trascorre l'infanzia nell'azienda agricola del papà, a dieci chilometri da Cremona: "Lì ho passato i momenti più belli della mia vita, in maniera felice e rilassata. Stavo con i figli dei dipendenti, che erano ragazzini come me e giocavano sempre a calcio". Il problema è che papà Vittorio non vedeva di buon occhio la passione del figlio per il pallone. E così, a differenza di tanti genitori, si raccomanda perché Antonio non venga preso dopo aver superato un provino: "A 14 anni andai a fare il provino con la Cremonese e andò bene. Mio padre era amico del presidente della Cremonese, Luzzara, e lo chiamò dicendogli che gli avrebbe fatto un grande favore a non prendermi. Luzzara fu bravo perché gli rispose che al provino ero stato uno dei migliori e che non mi avrebbe lasciato per strada".

Ultimi video

04:39
DICH ONE TO ONE GROSSO DICH

Esclusiva Grosso: "Atta? Non pensavo venisse. Mi metto pressione da solo e Kean…"

01:31
Arbitri: l'era di Orsato

Arbitri: l'era di Orsato

02:09
L'undici degli svincolati

L'undici degli svincolati

01:31
Italia, cercasi soluzione

Italia, cercasi soluzione

01:56
Anche Miami si divide

Anche Miami si divide

02:11
Grosso e la nuova Viola

Grosso e la nuova Viola

01:40
Quanto "pesa" Openda

Quanto "pesa" Openda

03:28
Esclusiva Acerbi

Esclusiva Acerbi

01:33
DICH ACERBI 4 SU SOGNO PAPA' 09/07 SRV

Acerbi ricorda il papà e si emoziona: "Gli dedico tutta la carriera"

04:41
DICH ACERBI 1 SU CHIVU/LAUTARO 09/07 ok

Acerbi: "Chivu? La differenza l'ha fatta il gruppo. Lautaro ha meno appeal di altri"

01:54
DICH ACERBI 2 SU PSG-INTER 5-0 09/07 SRV

Esclusiva Acerbi: "Il 5-0 con il PSG? È chiaro cos'è successo…"

01:46
DICH ACERBI 5 SU HAALAND 09/07 SRV

Acerbi, la verità su Haaland: "È lui che voleva la mia maglia"

01:46
DICH ACERBI 3 SU FUTURO 09/07 SRV

Acerbi: "Gioco ancora 2 anni, non so dove. Poi alleno"

10:30
DICH ACERBI LUNGA X SITO 9/7

Acerbi in esclusiva: il no alla Nazionale, l'Inter, i duelli con Haaland e il futuro tra campo e panchina

00:27
MCH ARRIVO ATTA A FIRENZE 9/7 MCH

Fiorentina, è il giorno di Atta: l'arrivo a Firenze

04:39
DICH ONE TO ONE GROSSO DICH

Esclusiva Grosso: "Atta? Non pensavo venisse. Mi metto pressione da solo e Kean…"

I più visti di Calcio

DICH LAUTARO POST EGITTO DICH

Lautaro entra e cambia la partita dell'Argentina: "Ecco cosa ho detto a Messi..."

CLIP CARDINALE "PRESENTA" AMORIM A MILANELLO PER SITO 7/7 SRV

Amorim-Cardinale, primo abbraccio: le immagini, insieme, a Milanello

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

DICH CARNEVALI DICH

Carnevali: "Vlahovic è un punto interrogativo, per la porta non è una corsa a due"

CLIP MOSCA PENDOLINO FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

Mosca, il pendolino della finale 2006: “Gol di Zidane su rigore poi…”

La verità di Carnevali

La verità di Carnevali

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:27
Torino, Abate si presenta: "Accettare è stato facile, qui si respira la storia"
14:15
Lazio, domani alle 16 la presentazione di Gattuso
14:03
Real Madrid, Mourinho già al lavoro: nel suo staff anche Khedira
13:31
Cabrini e il rigore sbagliato a Spagna '82: "Bearzot mi attaccò al muro"
13:30
Lecce, la prima amichevole il 19 luglio in Ungheria